Las Kardashian-Jenner revelaron el título de su nuevo show de Hulu en su primer tráiler

Biblia: tu primer vistazo al nuevo programa de las Kardashian está aquí.

Aunque Keeping Up With the Kardashians terminó después de 20 temporadas, nuestra familia favorita continúa manteniendo a los fanáticos informados. Las Kardashian-Jenner compartieron un primer vistazo a su nuevo reality show en la víspera de Año Nuevo. ¿El título? The Kardashian.

"Cuando termina la cuenta regresiva para el nuevo año, comienza la cuenta regresiva para el nuevo show", escribió Hulu en un nuevo adelanto.

El clip mostraba a cada una de las hermanas vestidas en tonos neutros para la Nochevieja, diciendo al unísono, "Feliz año nuevo a todos".