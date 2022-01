Murió la legendaria Betty White a los 99 años

"Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre", confirmó su agente Jeff Witjas a People. "La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más amado, Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él. "

Si bien las autoridades no pudieron confirmar su identidad en este momento, ¡LAPD le dijo a E! Noticia que respondieron a una investigación de muerte a las 9:30 a.m. del viernes por la mañana. "Actualmente estamos allí en la escena y no hay juego sucio", dijeron las autoridades. "Parece una investigación de muerte natural".