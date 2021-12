Los fans de SATC están convencidos de que Samantha Jones se unirá a Emily in Paris

Si se pregunta qué tienen en común los dos programas, no olvidemos que ambos fueron creados por el director Darren Star. Y no solo Samantha Jones hizo las maletas y se mudó a Londres, como se explica en el reboot de HBO Max, And Just Like That, sino que el interés amoroso de Emily esta temporada (¡spoiler!) también se muda a Londres. Entonces, todas las señales para un pequeño cruce no parecen demasiado descabelladas, después de todo.

Como espectadora, la crítica de televisión Jen Chaney, tuiteó: "Teoría actual: Samantha supuestamente se ha mudado al extranjero, de ahí su falta de presencia en la nueva serie de televisión de SATC. Luego aparece por sorpresa total en un episodio cruzado de EMILY IN PARIS. Vería a Samantha tratar de tolerar a Emily, al cien por ciento".