Tienes que ver los tatuajes a juego que se hicieron Cara Delevingne y Selena Gomez

A principios de este mes, el Instagram de Bang Bang Tattoo publicó una imagen críptica de Selena Gomez con un misterioso tatuaje en la espalda que incendió Internet. ¿Era un atrapasueños? ¿Una mujer con sombrero?

Resulta que todo el tiempo se trató de un tatuaje a juego con Cara Delevingne.

El miércoles, 29 de diciembre, el propio Bang Bang confirmó en Instagram que las dos amigas, que protagonizarán la próxima temporada de Only Murders in the Building, se hicieron dos grandes tatuajes de rosas de acuarela.

La revelación comenzó el martes, 28 de diciembre, cuando el tatuador publicó una muy esperada imagen de primer plano de la delicada rosa color rosa y gris de Selena, que descansa justo debajo de su cuello.