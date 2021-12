Mira a Kourtney Kardashian y Travis Barker de regreso al lugar de su mágica propuesta de matrimonio

Fue una noche de cita muy especial para Kourtney Kardashian y Travis Barker.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años, y el baterista de Blink-182, de 46, tuvieron una noche muy especial esta semana cuando volvieron a visitar el sitio donde se comprometieron. Al llegar a la playa en el hotel Rosewood Miramar en Montecito, California, la pareja fue vista con vasos en la mano mientras daban un paseo al atardecer junto al paseo marítimo.