Por qué Cynthia Nixon estaba "muy reacia" a aparecer en el reboot de Sex and the City

HBO Max

Su coprotagonista Davis ha llamado a la serie "el regalo que sigue dando por siempre y para siempre", y le dijo al medio que SATC ha proporcionado una "conexión creativa con mis hermanas que nunca obtienes como actor cuando trabajas juntas durante 20 y tantos años".

Como resumió Nixon, "Estoy muy orgullosa de la serie original, a pesar de que ocasionalmente no habla de raza y género, pero Sex and the City me dio una carrera adulta. Y siempre estaré agradecida por eso".

And Just Like That… se transmite los jueves por HBO Max.