Ashley Benson y G-Eazy se reunieron casi un año después de su ruptura

Terma,SL / BACKGRID

En cuanto a G-Eazy, él estuvo vinculado a Josie Canseco en agosto.

Si bien parece que la actriz y el rapero de Me, Myself & I, ambos de 32 años, están ahora de regreso en buenos términos, es probable que los dos no revelen el estado de su relación en el corto plazo. Después de todo, Ashley es notoriamente silenciosa cuando se trata de su vida amorosa.

Ella le dijo a Cosmopolitan el año pasado, "Normalmente mantengo mis relaciones en privado".

"Obviamente no puede ayudar si te fotografían juntos. [Pero] es más sagrado de esa manera", compartió. "Esos momentos privados son para ti y tu pareja, y creo que es mejor no exponerse demasiado, y realmente puedes proteger tu relación si no la estás explotando".