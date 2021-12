Kylie Jenner nos presenta a su nuevo gatito mientras muestra su pancita

Los videos no tenían subtítulos y Kylie aún no ha revelado el nombre del gatito, pero se está uniendo a un hogar que ama a las mascotas, ya que la estrella de Keeping Up With the Kardashians ya tiene varios perros.

La familia pronto le dará la bienvenida a otra adición cuando Kylie de a luz. Como una fuente cercana a la estrella de 24 años le dijo a E! News a principios de este mes, ella está pasando el tiempo "con su familia y algunos amigos cercanos y está anidando hasta que nazca el bebé".