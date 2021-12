Carlotta Herrera, una mujer que te invita a ser tú misma en todo lo que hagas

Pero, ¿por dónde comenzar? Por las mujeres de su vida, quienes han inspirado su marca propia: Nirvana Beachwear & Travel.

"Pienso que mucho de lo que uno refleja, cómo se siente, es también lo que llevas cargando adentro. Para mí es muy importante... ayudar, impulsar a otras mujeres a que se sientan divinas, que se sientan diosas con ellas mismas. Me inspiro en las mujeres, me inspiro en mi familia, en todas las mujeres que yo he conocido en el transcurso de mi vida... Me inspiro mucho en las mujeres, en la historia".

Y así lo ha plasmada en cada una de sus colecciones. Conoce más sobre Carlotta Herrera, en el video de arriba.