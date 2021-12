Tom Holland causa revuelo con una teoría sexual sobre los hombres de baja estatura

Tom Holland está viviendo su mejor vida en Internet...

La estrella de Spider-Man: No Way Home llamó la atención de su fandom después de que le diera like a una publicación sobre sexo de Lad Bible en Instagram junto con una etiqueta que decía: "Según la ciencia, los hombres de baja estatura tienen más sexo".

La publicación, compartida el jueves 23 de diciembre, presentaba una imagen de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito de la película Twins de 1988.