Y así, Maluma confirmó que no es más un hombre soltero

A manera de promoción y un poco para fijar su postura sobre el tema amoroso, el intérprete hizo una parodia del tema que grabó con Grupo Firme, Cada quien.

En la publicación, Maluma escribió "Cuando me preguntan si tengo novia o me voy a quedar soltero de por vida". Su respuesta, el fragmento de la canción que dice "Dejen de meterse en lo que ya no les importa, piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca".