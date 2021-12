Conoce al nuevo novio de Internet, Lucien Laviscount de Emily in Paris

"Mi sueño estaría en un largometraje y nada me encantaría más que interpretar a un superhéroe como Hancock de mi ídolo Will Smith", dijo Laviscount en ese momento. "Me encanta lo que él representa, vino de la nada y ha logrado mucho. Es uno de los mejores. Quiero ser como él".

¡Él puede cantar!

Laviscount también tiene buena voz, como su compañera estrella de Emily in Paris, Ashley Park: Él lanzó su primer sencillo Dance With You en 2012.