Así fue cómo And Just Like That le dedicó una emotiva despedida a Willie Garson

Alerta de spoiler: este artículo contiene detalles del último episodio de la segunda temporada de And Just Like That.

Querido John, deja de dejarle cartas a la pobre Carrie.

El 23 de diciembre, los fanáticos de Sex and the City recibieron otra sorpresa impactante en la retorcida saga de And Just Like That. En el episodio "Algunos de mis mejores amigos", Carrie (Sarah Jessica Parker) llevó las cenizas del Sr. Big (Chris Noth) a su antiguo apartamento, en una bolsa de compras de Barney que sacó del almacén.