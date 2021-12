El príncipe Harry y Meghan Markle comparten la primera foto de Lilibet esta Navidad

En la instantánea, el pequeño Archie, quien emula el look de sus padres, con jeans, aparece sentado en el regazo de su padre Junto a ellos, Meghan, vestida con su denim y un suéter azul marino, cargando muy sonriente a la bebé Lilibet.

Con esta postal, la pareja y su familia buscan apoyar diferentes organizaciones como Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL+US y Marshall Plan for Moms.

Todos los tiernos detalles, en el video de arriba.