Kaia Gerber y Austin Butler viajan juntos para disfrutar de una escapada navideña

Austin optó por un look cómodo e informal con una sudadera con capucha negra, una bomber jacket y jeans, así como botas negras. No está claro hacia dónde se dirigía el dúo en sus vacaciones, pero no es su primer lugar de reunión.

El domingo, 19 de diciembre, Kaia y Austin fueron vistos saliendo juntos de una clase de yoga. Ambos pasaron desapercibidos con su ropa deportiva discreta y mascarillas mientras caminaban hacia el auto de Kaia.

Unos días antes de su sesión de entrenamiento, un fan se cruzó con Kaia y Austin, así como con Tommy Dorfman, en una librería en Londres. El testigo tomó una foto del grupo mientras leían un libro juntos.