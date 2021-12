Jacob Batalon de Spider-Man revela cómo logró perder más de 50 kilos

"Decidí emprender este tipo de transformación, o este tipo de viaje, con mi salud y estado físico a finales de 2019", le dijo Jacob a la publicación. "Incluso cuando no estaba haciendo nada físico, me daba sueño en el trabajo y era por toda la comida grasosa que estaba comiendo".

"Sentí que apenas podía subir las escaleras sin quedarme sin aliento y este día en particular me vi a mí mismo sin camisa y fue ridículo", continuó. "No podía creer que me permitiera llegar tan lejos. Eso fue lo que empezó todo".