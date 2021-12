Joe Jonas revela que estaba “drogado” durante este momento de Coachella

Además de disfrutar de la música en el festival, Joe también subió al escenario en Coachella 2016. Él actuó ese día con JinJoo Lee y Cole Whittle en la fiesta Republic Records Jägermeister.

Y Joe no fue la única estrella de Disney Channel que vivió la gran vida. En 2013, Joe reveló en una entrevista con la revista New York Magazine que "fumó hierba" por "primera vez" con Miley Cyrus y su ex novia Demi Lovato cuando eran adolescentes y que lo "presionaron" para que se drogara.

"Debo haber tenido 17 o 18. Ellas seguían diciendo, '¡Pruébalo! ¡Pruébalo!' así que lo intenté y estuvo bien", dijo. "Ya ni siquiera fumo marihuana con tanta frecuencia".