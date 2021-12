Denuncian cruel maltrato a los perritos de Belinda y Alejandra Guzmán

El chihuahua había estado con la cantante durante 13 años, por lo que era famoso entre sus seguidores. Beli compartió la triste noticia a través de sus redes sociales, con tiernos momentos junto a Gizmo.

"La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho! Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste! Por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar conmigo incondicionalmente a mi lado! Te amo, mi bebé".

La historia de Beli con Gizmo comenzó cuando lo adquirió en viaje a Hong Kong.