James Franco rompe el silencio 4 años después de ser acusado de conducta sexual inapropiada

También durante el podcast, Franco habló sobre los comentarios que Seth Rogen, un colaborador frecuente y amigo, ha hecho sobre él. A principios de este año, poco después de que Franco llegara al acuerdo con sus acusadoras, Rogen se distanció profesionalmente de él en una entrevista del Sunday Times y dijo, "Yo... miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo".

"Amo a Seth Rogen", dijo Franco en The Jess Cagle Show. "Trabajé con él durante 20 años. No tuvimos una pelea durante 20 años. Ni una pelea. Él era mi amigo de trabajo más cercano, mi colaborador. Y, ya sabes, no estamos trabajando juntos en este momento y no tenemos ningún plan para trabajar juntos. Por supuesto que fue doloroso, en contexto, pero lo entiendo".

Franco continuó, "Él tuvo que responder por mí porque yo estaba en silencio. Él tuvo que responder por mí y no quiero eso. Y por eso es que, una de las principales razones por las que quería hablar contigo hoy es simplemente, no quiero que Seth o mi hermano [Dave Franco] ni nadie más tenga que responder por mí ".