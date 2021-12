Roberto Carlo le envía un contundente mensaje a Yuri en medio del escándalo por homofobia

Si bien Yuri se ha defendido del repudio que sus palabras han causado, son varias las voces que le piden sumar y no restar. Una de ellas, la de Roberto Carlo, conductor de La más draga.

En una reciente entrevista, Roberto expresó su total respeto a Yuri por su trayectoria, su ex compañera en El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México. No obstante, lamentó que la cantante no se diera cuenta de la relevancia que tienen sus declaraciones y postura sobre una generación que necesita dejar atrás muchas ideas preconcebidas.