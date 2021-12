La segunda temporada de Emily in Paris será muy diferente y aquí te explicamos por qué

Gabriel sigue enamorado de Emily

El actor Lucas Bravo tiene más que algunas ideas sobre si Gabriel debería o no terminar con Emily. "La vida de Gabriel era triste antes de que ella apareciera. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo", dijo Bravo a OprahMag.com. "No sabía cómo ser la mejor versión de sí mismo. Emily no es solo Emily. Es el primer día del resto de su vida cuando la conoce. Está tan emocionado por lo que le espera". Entonces, ¿vivirán su amor ahora que Gabriel abre un restaurante en París?