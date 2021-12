Mira por qué Beyoncé y Jay-Z podrían hacer historia en los Oscars 2022

Si Beyoncé y Jay-Z son nominados, será la primera vez en la historia de los Oscars que una pareja casada se enfrentará en la misma categoría, según Variety y Billboard.

Otras estrellas que aterrizaron en la lista de este año son Billie Eilish y Finneas por No Time to Die de No Time to Die, Lin-Manuel Miranda por Dos Oruguitas de Encanto y Ariana Grande por Just Look Up, su colaboración con Kid Cudi de la banda sonora de Don't Look Up.