Mira a North West imitando al Grinch en su transformación más reciente para TikTok

Sin embargo, cuando North hizo un Live en TikTok a principios de este mes sin el permiso de Kim, su primo Mason Disick, que se volvió viral el año pasado cuando se unió a la plataforma de redes sociales, intervino rápidamente con algunos consejos astutos.

"Hola, no quiero faltarle el respeto a North, pero no creo que deba hacer Lives a menos que alguien esté con ella, porque la gente siempre está grabando la pantalla y ella podría dar información que no es correcta y cosas así, por lo que se arrepentirá", escribió en un mensaje de texto a Kim, que ella compartió en una captura de pantalla en su historia de Instagram el 15 de diciembre. "Hice exactamente lo mismo que ella hizo. Hacía Lives y ahora me arrepiento de haber dicho una de las cosas que dije".

"Solo en caso de seguridad", agregó, lo que provocó que Kim respondiera en el mensaje de texto, "Aprecio que estés pendiente Mason, y estoy de acuerdo. Ella se sintió mal, y no creo que lo vuelva a hacer, pero podría ser bueno si le hablas de ello".