Esta playlist de Kim Kardashian podría ser un guiño a su romance con Pete Davidson

¿Necesitas algo de información sobre la vida amorosa de Kim Kardashian? No busques más allá de su lista de reproducción.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians tomó fotos de lo que estaba escuchando mientras conducía el 20 de diciembre, y los fanáticos piensan que las opciones de canciones de Kim corresponden directamente a su incipiente romance con el miembro del elenco de Saturday Night Live, Pete Davidson. Después de una cita en un cine de Staten Island para ver House of Gucci, Kim publicó en Instagram Stories que estaba escuchando Find Someone Like You de Snoh ​​Aalegra.

Note el coro: "He estado esperando toda mi vida, para encontrar a alguien como tú". ¿Podría ser esto una referencia al nuevo romance de Kim con Pete?