Mira a Ashley Tisdale burlándose de su propio look de alfombra roja de 2005

Y aunque ahora califica su look con números bajos, está claro por los comentarios que la barra estaba bastante alta en ese momento, y bueno, permanecerá allí hasta el final de los tiempos.

Como dijo un usuario, "ERES EL MOMENTO". O, como otro fan destacó, "Oh, no bebé, esto fue 100 de 10." Pero quizás otro usuario lo dijo mejor, escribiendo, "Excepto que esto es literalmente inspo en 2021, así que estás ganando". (Sí, por si no lo has escuchado, ponerse faldas sobre pantalones se ha convertido en una tendencia nuevamente).