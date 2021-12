Esto es lo que sucede cuando confunden a Ryan Reynolds con Ben Affleck

"Hay una pizzería en el East Village de Nueva York a la que he estado yendo durante años", compartió. "Creen que soy Ben Affleck y nunca los he corregido. Siento que no iría bien si lo revelara".

"Hago todo lo normal como todos los demás", agregó Reynolds. "Simplemente piensan que soy Ben Affleck y me preguntan cómo está J.Lo y yo digo, 'genial, bien'. Cojo la pizza y me voy".

Otro obstáculo al que se ha enfrentado Reynolds es que la gente piensa que él es el otro Ryan canadiense, Ryan Gosling.