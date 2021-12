25 secretos de Home Alone que te harán perder la cabeza

7. Los ladrones ineptos Marv (Daniel Stern) y Harry (Joe Pesci) se unieron mucho antes de convertirse en los Bandidos Húmedos. "Todos asumieron que estábamos juntos por primera vez en Home Alone, pero nos habíamos hecho reír el uno al otro en el set en otra película años antes y a ambos nos cortaron: I'm Dancing as Fast as I Can", compartió Stern con Chicago. "Interpretábamos a personas en una institución mental. Joe caminaba todo el tiempo con este tubo de dibujos arquitectónicos enrollados. Ese era su personaje. Y durante una de las tomas, hay una mesa de ping-pong en el medio de la habitación, y Joe toma su tubo de papel y se lo pone en la nariz y resopla la línea de pelotas de ping-pong. Me caí al suelo riendo. Me convertí en su amigo en ese momento".

8. Y Stern realmente quería este papel. "El guion me tocó la fibra sensible. No había tenido la oportunidad de expresar ese tipo de comedia física desde que era niño", explicó. "Pensé, puedo conectar un jonrón con esto. Fui a una audición para Chris. Lo quería tanto. Cuando me fui, pensé, podría hacerlo mejor. Fue la única vez en mi vida Llamé y dije, '¿Puedo volver?' Chris me dijo más tarde que ya me iba a contratar, pero me vio en la audición de nuevo".