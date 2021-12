Amy Pascal, productora de Spider-Man, les advirtió a Zendaya y Tom Holland sobre enamorarse

Sony Pictures/Marvel

Pero a pesar de su advertencia, ella reveló que todas las estrellas llegaron a la misma conclusión y agregó, "Todos ellos me ignoraron".

Los fanáticos han sido testigos de cómo los tres actores que tomaron el título de Spider-Man se enamoraron de sus intereses amorosos en la pantalla, ya sea MJ o Gwen Stacy, desde el principio. De hecho, la primera instancia del romance de MJ y Peter que se tradujo fuera de la pantalla fue entre los actores Tobey Maguire y Kirsten Dunst durante el rodaje de la primera película.

"Aparentemente empezaron a salir juntos, creo, en medio de la primera película... aunque yo no lo sabía en ese momento", dijo Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man, al Sydney Morning-Herald en 2007.

Sin embargo, su relación no duró mucho. "Al final se separaron antes de la segunda película. Me preocupaba que no volvieran a tener la misma química, pero solo me preocupaba yo", explicó. "Creo que realmente se quieren mucho. Y esa relación probablemente se sumó a su capacidad de confiar el uno en el otro".

En 2017, Kirsten se comprometió y luego tuvo dos hijos con su coprotagonista de Fargo y The Power of the Dog, Jesse Plemons. Tobey se casó y tuvo dos hijos con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, de quien se separó en 2016.

Andrew y Emma se encontrarían más tarde en una situación muy similar. Los coprotagonistas de The Amazing Spider-Man, que interpretaron a Peter Parker y su novia Gwen Stacy, salieron durante cuatro años después de conocerse en el set antes de confirmar su ruptura amistosa en 2015.

Desde su separación, la estrella de Cruella se casó con el director Dave McCary en 2020 y le dio la bienvenida a una niña en marzo. En septiembre, Andrew reflexionó sobre el tiempo que pasó filmando las películas de Amazing Spider-Man, y le dijo a Variety que "fue hermoso".

"Pude conocer a Emma y trabajar con ella y Sally Field", le dijo al medio. "Tenía karma con Amy Pascal, que era una figura materna, y peleábamos, pero al final, nos amábamos a un nivel profundo".