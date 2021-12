Chris Noth fue abandonado por su agencia de talentos luego de ser acusado de agresión sexual

Un día antes de que Deadline informara que su agencia había retirado a Noth, The Hollywood Reporter publicó relatos separados de dos mujeres, una de las cuales alegó que el actor la violó en su apartamento de Los Ángeles en 2004 y otra que lo acusó de agredirla sexualmente en su casa de Nueva York en 2015.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo Noth en un comunicado. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

E! News no ha hablado con las mujeres, que no han sido identificadas por sus nombres completos, y los portavoces de la policía en Los Ángeles y Nueva York le dijeron a E! News que no se han realizado reportes sobre los supuestos incidentes.

El abogado de Noth, Andrew Brettler, dijo en un comunicado, "Nadie de ninguna agencia de aplicación de ley se ha puesto en contacto con Chris ni con ninguno de sus representantes. Obviamente, si alguien se comunica, cooperaremos plenamente".