Ainara Suárez denuncia acoso y amenazas de muerte en su contra

Cuando se confirmó la libertad condicional para YosStop se confirmó, así como la reclasificación del delito de pornografía infantil a discriminación, Ainara Suárez explicó los motivos por los cuales decidió aceptar que esto sucediera.

"Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel no hubiera tenido la oportunidad de cambiar y de esta manera también tuve la oportunidad de decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en que no humillara a otras personas y eso me da más paz", dijo en conferencia de prensa.