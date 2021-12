Jennifer Lopez niega su supuesta reacción a los comentarios de Ben Affleck sobre Jennifer Garner

"Estaba atrapado. Sabes, estaba como, No puedo irme por mis hijos, pero no estoy contento. ¿Qué hago?"."Y lo que hice fue beberme una botella de whisky escocés y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución".

Affleck fue fuertemente criticado en las redes sociales y por algunos medios por sus comentarios.Tras la reacción, los informes afirmaron que la propia J.Lo se sintió ofendida por ellos.