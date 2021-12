Bruce Wayne de Robert Pattinson en The Batman fue inspirado por Kurt Cobain

En una entrevista con Empire, publicada el sábado 18 de diciembre, el director Matt Reeves habló sobre cómo el fallecido líder de Nirvana e ícono de la música de los 90, Kurt Cobain, inspiró su adaptación del personaje del cómic en la nueva película, que se estrenará el próximo 4 de marzo.

"Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse 'Something In The Way' de Nirvana", dijo refiriéndose a la canción de 1991 del grupo de rock grunge, que Cobain escribió sobre una persona ficticia viviendo debajo de un puente, y que aparece en los trailers de The Batman.