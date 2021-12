Maralee Nichols finalmente rompe el silencio sobre su relación secreta con Tristan Thompson

Thompson quería que un tribunal de Houston escuchara el caso, mientras que Nichols lo presentó en California. Dado que un juez dictaminó desestimar el caso de Thompson en Texas, es probable que la demanda de Nichols se maneje en California.

Ahora ella le dice a E! News en exclusiva, "Durante las últimas dos semanas, han circulado muchas historias inexactas y falsas sobre mí. No he publicado en ningún momento, ni he ordenado a nadie que divulgue, ninguna información sobre Tristan Thompson o cualquier litigio que lo involucre. Nunca he hablado con ningún medio de comunicación, ni he filtrado ninguna información a nadie en ningún momento. Doy esta declaración porque siento que debo defender mi carácter".