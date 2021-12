Esta fascinante transformación de Zendaya te hará querer salir corriendo al salón de belleza

La actriz debutó un nuevo y exquisito estilo.

Apenas unos días después de dejar al mundo sin palabras con un vestido de Valentino personalizado en el estreno de Spider-Man: No Way Home en Los Ángeles, Zendaya nos está matando a todos una vez más con un nuevo look atrevido.

El jueves, 16 de diciembre, la actriz de 25 años publicó una foto suya en su historia de Instagram luciendo un bob largo de color castaño rojizo. Ella también se tomó un momento para explicar su decisión de cortarse el cabello, subtitulando la foto, "era hora de un cambio".