Scott Disick elogia a Khloé Kardashian mientras ella muestra su impresionante cabello rubio rizado

El look honorable de Khloé Kardashian está aprobada por el Lord.

Ya estamos casi fuera del 2021, así que Khloé decidió renovarse con un nuevo look. El 16 de diciembre, la fundadora de Good American usó Instagram para lucir un estilo deslumbrante, que mostraba su cabello rubio rizado hasta los hombros. En sus instantáneas, la estrella de Keeping Up With the Kardashians hizo algunas poses con su melena fresca, todo mientras vestía una camiseta sin mangas de color marrón claro combinada con jeans blancos. Y aunque las dos primeras fotos muestran su look glamoroso, en sus otras fotos, está claro que el cuerpo de Khloé ocupa un lugar central.