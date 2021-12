Kim Kardashian habla de Kanye West, Taylor Swift y su estrella “favorita” de SNL

Reflexionando sobre la postura política de Kanye en ese momento, y esa noche en particular, durante la conversación íntima publicada el 16 de diciembre, Kim dijo, "Estaba muy nerviosa. No quería que él usara la gorra roja. Realmente no rompo las reglas, entonces mi personalidad sería como, 'OK, ¿a ustedes no les gusta la gorra roja? Me lo quitaré'. Recuerdo que había otras personas alrededor y se convirtió en una cosa en la que él no iba a continuar porque quería ser quien es. Soy muy neutral, pero esa noche fui muy contundente con él y discutí con él como, 'Tienes que quitarte esa gorra'".