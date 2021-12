Así es cómo Orlando Bloom ayuda a Katy Perry en sus conciertos

"Hablamos sobre el vestuario y el maquillaje. A veces, cuando voy a una prueba, él me pide notas o le enseño esto", reveló Perry durante Daily Pop de E! News, el 15 de diciembre. "Es divertido, y nos decimos la verdad. Yo digo, ‘Bebé, no te pongas eso. Te ves como algo. No lo hagas'."

Perry también "le dio a la gente lo que quería" y volvió a su característico cabello negro, además de insinuar algunos looks llamativos.

"Va a ser un poco sexy", bromeó Perry. "Estos atuendos, algunos de ellos tienen trucos, como mi vestido de California Dreams... Hay muchos diamantes de imitación".