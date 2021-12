Benjamín Vicuña y Pampita aparecen juntos en público por primera vez

Además agregó que "este tipo de cosas van a seguir pasando, es lo normal y lo natural. Me pasa con ella y con otras ex parejas. Espero que sea algo natural, orgánico para todos".

Sin embargo aclaró que lo que menos quiere es "farandulizar" su vínculo con la modelo, y en muchas ocasiones ha dejado claro que no le gusta hablar de su vida privada.

"Tiene que ser así. Quitándole el dramatismo, es por el trabajo, porque no tiene nada malo y, en general, está bueno tener relaciones sanas. No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puterios", finalizó Benjamín, sin filtro.