Ben Affleck aclara esos comentarios sobre Jennifer Garner

Durante esa parte de su entrevista con Stern, Affleck, quien actualmente tiene una relación con Jennifer Lopez, habló sobre el período previo a su separación de 2015 con Garner, y señaló, "Parte de por qué comencé a beber fue porque estaba atrapado".

"Yo estaba como, 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?' Y lo que hice fue [que me] bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución", le dijo a Stern. Sin embargo, como explicó Affleck, él y Garner se dieron cuenta de que no querían que su relación "fuera el modelo que nuestros hijos ven del matrimonio".