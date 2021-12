Tristan Thompson admite que mantuvo relaciones sexuales con Maralee Nichols durante meses

En su presentación, Thompson dijo que conoció a Nichols "a finales de noviembre/principios de diciembre de 2020 en la casa de alguien" y que ella sí fue a su casa en Encino, California. "Quizás en dos ocasiones durante ese tiempo".

"[Nichols] usaba constantemente el término ‘salir' para describir nuestra relación, que era la realidad", dijo Thompson. "Estoy seguro de que, si se considera que el niño es mi hijo, la única fecha de concepción fue el 13 de marzo de 2021, porque era mi cumpleaños".

Él continuó, "Nuestra relación se basaba en el sexo. No nos hubiéramos visto en Houston si no hubiéramos tenido sexo. No tuvimos ninguna cita en el sentido tradicional en ningún momento, no había cenas en restaurantes, ir al cine, viajar o cualquier otro indicio de una relación normal. Solo había Snapchats de 'dónde' y 'a qué hora' nos veríamos y qué hoteles se utilizarían".