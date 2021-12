Tienes que ver el mensaje que Mason Disick le envió a Kim Kardashian sobre el Live de North West

Tras el problema de redes sociales, la fundadora de SKIMS compartió una captura de pantalla de sus mensajes de texto con su sobrino en sus Historias de Instagram el 14 de diciembre, que también es el cumpleaños de Mason. Y está claro que el chico de 12 años, cuyos padres son Kourtney Kardashian y su ex Scott Disick, ya está compartiendo las pequeñas lecciones de vida que ha aprendido.

"Hola, no quiero faltarle el respeto a North", dice el primer mensaje de Mason a Kim. "Pero no creo que deba hacer lives a menos que alguien esté con ella, porque la gente siempre está grabando la pantalla y ella podría dar información que no es correcta y cosas así, de las que se arrepentirá".