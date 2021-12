Ben Affleck explica cómo estar “atrapado” en su matrimonio con Jennifer Garner lo llevó a la bebida

"Yo estaba como, 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?' Y lo que hice fue beber una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución", explicó, y agregó que finalmente se dieron cuenta de que no querían que su relación "fuera el modelo que nuestros hijos ven del matrimonio".

Y aunque Ben y Jennifer ya no estaban enamorados, dijo que no fue la ruptura dramática que se retrató en los medios. Como dijo, "Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Esto sucede. Ella es alguien a quien amo y respeto, pero con quien no debería estar casado por más tiempo".