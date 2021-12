Adamari López niega las acusaciones de discriminación contra Nadia Ferreira, Miss Paraguay

De acuerdo con Adamari, el jurado les pidió elegir a una participante natural, que luciera cómoda, que no estuviera fingiendo. Y si bien estas fueron las palabras de los organizadores, los fans paraguayos afirman que la conductora arremetió contra Nadia.

"Te quedó grande el puesto en el MU, dónde quedó la objetividad?", "Te admiraba muchísimo, pero desde ayer que fuiste tan menospreciativa con mi gente con mi país, te puedo decir que has decepcionado a un país entero", "Te tenía en un pedestal, ahora comprendo los comentarios malos hacia ti. Nadia Ferreira MISS UNIVERSE aunque no te guste", "Canceladísima", "Se me cayó una ídola" han sido algunos de los comentarios que Adamari López ha recibido en su cuenta de Instagram.