Cómo se siente realmente Kim Kardashian con las súplicas públicas de Kanye “Ye” West

Kim Kardashian no está muy a gusto con las demostraciones de afecto público de Kanye "Ye" West.

En las últimas semanas, el rapero ganador del Grammy ha profesado su amor por la estrella de Keeping Up With the Kardashians. Ya sea que Ye siga llamando a Kim su "esposa" 10 meses después de que solicitó el divorcio o suplicando que "vuelva corriendo a mí", el músico de Donda ha dejado claro que espera reconciliar su relación.

Entonces, ¿cómo se siente la fundadora de SKIMS sobre las súplicas públicas del artista de 44 años?