¿Por qué Lady Gaga consultó con Bradley Cooper antes de unirse a House of Gucci?

"Bradley Cooper realmente creyó en mí para el papel de Ally Maine en A Star Is Born y la forma en que me dio poder para tomar el timón de ese personaje, así como tomar el timón de la banda sonora y trabajar tan de cerca con él en una película sobre música y una película sobre músicos, realmente fue el éxito de nuestra colaboración artística y creo que me llevó a donde estoy ahora ", compartió Lady Gaga en el episodio del 13 de diciembre del podcast Awardist de Entertainment Weekly. "Puedo leer muchos guiones y hablar con muchos directores diferentes. Es un verdadero honor".

Y mientras todos hablan de Lady Gaga y el premio Oscar una vez más por su papel de Patrizia Reggiani en House of Gucci, la actriz se enorgullece de decir que consultó "absolutamente" con Bradley antes de asumir el papel.