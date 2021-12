¡Feliz cumpleaños a Mason y Reign Disick! Revive sus mejores momentos familiares

Los chicos Disick ya son unos hombrecitos.

En caso de que quisieras sentirte viejo este martes, 14 de diciembre, ¡Mason Disick está cumpliendo 12 años y básicamente ya es un chico grande! Su hermano menos, Reign Disick, también celebra su octavo cumpleaños el mismo día. Estos gemelos de cumpleaños de Keeping Up With the Kardashians tienen mucho que celebrar este año.