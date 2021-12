Hermano de Yuya y Pao Poulain rinden tributo a sus fallecidos gemelos

Hace unos días, Paola compartió una reflexión sobre la pérdida de sus hijos.

"... Cuando un bebé decide irse un 5 de noviembre, así como mi Santi, y así pasa un mes y el corazón no sana, la herida no cierra, el alma no sonríe. Un poco de fe y esperanza me hizo creer que Emi se quedaría conmigo (egoísta), pero él quería estar con su hermanito. ¿Quién soy yo para juzgarlo? El 6 de noviembre me despedí de él también, agradeciéndoles y amándolos como lo haré toda la vida. Me hicieron mami por unos cuantos minutos", escribió.