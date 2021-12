¿Carrie pudo haber salvado a Big en And Just Like That? Un cardiólogo responde…

¡Lo hicimos! ¿Realmente conseguimos una opinión experta sobre la muerte de Mr. Big? ¡Por supuesto!

Aunque todavía estamos lidiando con el hecho de que Big (Chris Noth) en realidad se ha ido, o no, según Ryan Reynolds, pero estamos divagando, E! News habló con el cardiólogo y ex presidente de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles, el Dr. Sion Roy, para discutir si Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) podría haber salvado a su esposo.

En el primer episodio del tan esperado reboot de Sex and the City, And Just Like That…, Carrie encuentra a un Big parcialmente consciente en el suelo fuera de la ducha sufriendo un ataque al corazón. Pero en lugar de llamar al 9-1-1, ella lo abraza y llora.