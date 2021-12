Britney Spears finalmente se refiere a la polémica entrevista que le hizo Diane Sawyer

Instagram

En los últimos años, los gastos de Britney fueron restringidos por su tutela, que fue cancelada por un juez en noviembre.

"Y no, ahora me da vergüenza compartir esto ... bueno, tal vez un poco", escribió. "Pero estoy más avergonzada por mi familia por tolerar el hecho de que no se me permitió tener dinero en efectivo durante tanto tiempo cuando trabajé duro para ellos. Estoy avergonzada del estado de California por permitir que mi padre lo tuviera cuando yo trabajo tan duro. Me trabajó todos esos años y nunca me envió un centavo ".

Continuó: "Me avergüenzo de todos y me entristece porque sé mi valor y lo que valgo ahora .. ¡¡¡Y ME PERDIERON!!!".