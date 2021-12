¿Por qué disparan contra Lupita Jones por la clasificación de Miss Panamá en el Miss Universo?

La mexicana de 25 años fue designada por Lupita Jones y contaba con el apoyo y consejos de Miss Universo 2020, Andrea Meza.

En un reciente Instagram Live, Lupita lamentó que México no haya logrado entrar entre el primer grupo de 16 clasificadas. "Por supuesto que sí (me dolió) porque me consta el trabajo, la evolución y dedicación de Débora, claro que sí me duele".

Resaltó su trabajo: "Pero hay que estar aquí fuertes para Débora, abrazarla y seguirla apoyando e impulsando en todo lo que ella quiera lograr".